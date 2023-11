La definizione e la soluzione di: Il condimento per i maccheroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SALSA

Significato/Curiosita : Il condimento per i maccheroni

Cucina napoletana. viene tipicamente utilizzato per condire la pasta, tradizionalmente i maccheroni della zita (ziti spezzati a mano, la tradizione vuole... La salsa è una preparazione di cucina o di pasticceria, formata da un legante e da un sapore e/o da aromi e/o spezie, con consistenza pastosa, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il condimento per i maccheroni : condimento; maccheroni; condimento per vivande; Un condimento asprigno; Saporito condimento per la pasta; Un condimento per spaghetti; condimento per le tagliatelle; Un condimento dei Paesi mediterranei; Colora i maccheroni ; Una salsa per i maccheroni ; Si gratta sui maccheroni ; Condisce i maccheroni ; maccheroni alla specialità dell Abruzzo; Tipo di maccheroni grossi e bucati;

Cerca altre Definizioni