La definizione e la soluzione di: Con i seni e le tangenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COSENI

Significato/Curiosita : Con i seni e le tangenti

Trigonometrica della tangente. tan x = sin x cos x . {\displaystyle \tan x={\frac {\sin x}{\cos x}}.} la tangente è una funzione periodica con periodo pari... Seni e coseni è il nono album di Ivan Graziani pubblicato nel 1981. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

