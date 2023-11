La definizione e la soluzione di: Il colle del Calvario di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GOLGOTA

Significato/Curiosita : Il colle del calvario di gesu

Scelsero il colle mattarella, che sovrasta domodossola, per farlo diventare un luogo che ospitasse il sacro monte calvario. nacque così una serie di dodici... Calvario (dal latino Calvariae locus e più tardi Calvarium «luogo del cranio», traduzione dall'aramaico gulguta «cranio, teschio», in greco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il colle del Calvario di Gesù : colle; calvario; gesù; L ermo colle leopardiano; Un alto colle del Tour; colle romano affacciato su Piazza del Popolo; Gruppo hip hop romano: colle der; caro mi fu quest ermo colle per Leopardi; colle di Gerusalemme; Un vero calvario ; Il calvario di Gesù; Il colle del calvario ; Aiutò Gesù a portare la croce sul calvario ; Ricorda il percorso di Gesù verso il calvario ; Collina fuori Gerusalemme nota anche come calvario ; Furono crocifissi con gesù ; Città in cui predicò gesù ; gesù vi pregò prima della Passione; Festa cristiana della resurrezione di gesù ; La ultima ingiuria a gesù ; gesù vi risuscitò il figlio di una vedova;

Cerca altre Definizioni