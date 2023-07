La città con il Pozzo di San Patrizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città con il Pozzo di San Patrizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORVIETO

Significato/Curiosita : La citta con il pozzo di san patrizio

Lo storico pozzo di san patrizio è una struttura costruita da antonio da sangallo il giovane a orvieto tra il 1527 e il 1537 per volere del papa clemente... Sull'uso delle fonti. orvieto è un comune italiano di 19 307 abitanti della provincia di terni in umbria. il comune di orvieto si trova nel settore sud-occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

