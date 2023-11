La definizione e la soluzione di: Citare un amico in un post sui social. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAGGARE

Significato/Curiosita : Citare un amico in un post sui social

Facebook (azienda). facebook (originariamente thefacebook) è un social media di meta e rete sociale statunitense, creato il 4 febbraio 2004, inizialmente come... Un tag (lett. targhetta, cartellino) è una parola chiave o un termine associato a un'informazione (un'immagine, una mappa geografica, un post, un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

