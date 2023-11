La definizione e la soluzione di: Li fa chi riduce rapidamente le distanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PASSI DA GIGANTE

Significato/Curiosita : Li fa chi riduce rapidamente le distanze

Altre risposte alla domanda : Li fa chi riduce rapidamente le distanze : riduce; rapidamente; distanze; riduce in polvere il ferro; Il fiscal che riduce il potere d acquisto di salari e stipendi; Lo è un apparecchiatura che riduce le oscillazioni della nave; Si riduce in farina; Si riduce affrettandosi; riduce il tiraggio del camino; Potresti loro una risposta il più rapidamente possibile; Incendiare rapidamente ; Che si propaga diffusamente e rapidamente ; Dirigersi rapidamente dove si è richiesti; Respirare rapidamente ; Che evapora rapidamente ; distanze che separano due elementi; Misura le distanze attraverso i giri di una ruota; Unità di misura delle distanze stellari; Si usa per stabilire le distanze nei percorsi stradali; La tecnica per la misurazione delle distanze ; Tecnica di misurazione delle distanze ;

