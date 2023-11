La definizione e la soluzione di: Lo è chi fa qualcosa per decisione e non per forza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VOLENTE

Volente o nolente è un singolo del cantautore italiano Luciano Ligabue e, pubblicato il 20 novembre 2020 come secondo estratto dal tredicesimo album ...

Altre risposte alla domanda : Lo è chi fa qualcosa per decisione e non per forza : qualcosa; decisione; forza; Dove regna certamente qualcosa non va; Fa tornare di moda qualcosa del passato; In qualcosa e in tutto; Non c è da sperare che impari qualcosa ; Il Jack del film qualcosa è cambiato; Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente; Dietrofront rispetto a una decisione ufficiale; Come la decisione di chi se ne lava le mani; Non prendere una decisione ; Abbondano nei discorsi di coloro che non sanno prendere una decisione ; Una decisione presa in riunione; È da decisione unanime; Unità fisica di forza ; Dare nuova forza e vigore; Energia forza ; Irritati o spinti con forza ; Domati con la forza soffocati; Imposto a forza ;

