La definizione e la soluzione di: Chi lo prende ha bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : Chi lo prende ha bucato

Appuntamento galante. in lavanderia rachel dimostra di non aver mai fatto il bucato, così ross le dà un po' di consigli su come dividere i capi ed anche su... Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi lo prende ha bucato : prende; bucato; La prende il cacciatore; La prende chi si comunica; Si prende per travasare; Si prende alla fermata; La prende l oratore; Non e è se il telefonino non prende ; Se è bucato si vede l alluce; Le vasche per il bucato ; Serviva per il bucato ; Il suo sapone è tipico per il bucato ; Gli sbiancamenti del bucato ; Il suo sapone è perfetto per il bucato a mano;

Cerca altre Definizioni