La definizione e la soluzione di: Lo è la cassa toracica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSSEA

la gabbia o cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati, nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle... Per scintigrafia ossea in campo medico, si intende un esame diagnostico, di medicina nucleare, che viene utilizzato per cercare possibili anomalie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è la cassa toracica : cassa; toracica; Una cassa che non va capovolta; Formano la cassa toracica; La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadillo; Chiedere denaro: cassa ; cassa di : amplifica l acustica; La ex cassa di Risparmio delle Province Lombarde; Passa per la cavità toracica ; Formano la cassa toracica ; Attraversa la cavità toracica ; Ossa ricurve che formano la gabbia toracica ; Gabbia toracica ; Ghiandola toracica aromatica;

