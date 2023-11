La definizione e la soluzione di: Dà carne per il bacon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAIALE

(prevalentemente da kentucky, carolina del nord, tennessee e virginia). il termine bacon di per sé si riferisce generalmente a fette di carne prelevate dal... Il maiale (Sus scrofa domesticus L.), chiamato anche suino (che più propriamente è la sottofamiglia di cui fa parte) o porco, è un suide ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

