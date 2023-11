La definizione e la soluzione di: Si carica sull ambulanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LETTIGA

Significato/Curiosita : Si carica sull ambulanza

Finita e si lascia cadere nel vuoto, ma finisce dritto tra le mani di un pompiere che lo carica su un'ambulanza. caricato sull'ambulanza, si ritrova in... Nell'antica Roma la lettiga (lectica) era una sorta di lettino mobile in legno, con all'interno materassi e cuscini, di solito ricoperto da un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si carica sull ambulanza : carica; ambulanza; La carica il muratore; Un atomo con una carica ; Proporre per una carica ; La responsabilità di una carica ; Elevata carica araba; Rimuovere da una carica ; Sull ambulanza suona in caso di emergenza; Il letto... da ambulanza ; Si carica sull ambulanza ; L ambulanza non teme il mare perché..; Quella di emergenza è riservata all ambulanza ;

Cerca altre Definizioni