Soluzione 10 lettere : CAMERLENGO

Significato/Curiosita : Il cardinale capo in sede vacante

L'amministrazione finanziaria della santa sede mediante la camera apostolica, ha il principale compito di presiedere la sede vacante; dal 14 febbraio 2019 tale incarico... Ciambellano e camerlengo sono due titoli di origine medievale, ancora in uso presso alcuni ordinamenti politici moderni, che talvolta compaiono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

