La definizione e la soluzione di: La capitale dell Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BAGDAD

Significato/Curiosita : La capitale dell iraq

"terre basse" (in contrapposizione all'altopiano iranico). la capitale è baghdad. l'iraq è stato controllato dal partito socialista panarabo al-bath... Baghdad (in arabo , Baghdad, in età abbaside Madinat al-Salam, lett. "Città della pace", in italiano antico Baldacco, Baldacca, Baldracca o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La capitale dell Iraq : capitale; iraq; Stato USA che ha per capitale Phoenix; La sua capitale è Lilongwe; La capitale della Lettonia; La capitale della Giamaica; Ha per capitale Dispur; capitale dell Oregon; In quello Medio e è l iraq ; Confina con l iraq ; Importante porto dell iraq ; Grande città dell iraq ; Hanno combattuto in iraq ; Una delle lingue ufficiali dell iraq ;

Cerca altre Definizioni