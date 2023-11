La definizione e la soluzione di: I campi per il dressage. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RETTANGOLI

Significato/Curiosita : I campi per il dressage

Denominati "maneggi scoperti" i campi da dressage di dimensioni olimpiche. la pratica dell'equitazione accademica e del dressage si basa su delle figure di... In geometria, il rettangolo è un quadrilatero che ha tutti gli angoli interni congruenti tra loro (e, di conseguenza, retti). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I campi per il dressage : campi; dressage; Materiale per campi sportivi; Va su e giù per i campi ; I campi con le mondine; campi della mitologia; Un manufatto che porta l acqua nei campi ; Margherita dei campi ;

Cerca altre Definizioni