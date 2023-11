La definizione e la soluzione di: Un calice con la corolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIORE

Significato/Curiosita : Un calice con la corolla

L'automobile, vedi toyota corolla. la corolla è una parte del fiore delle angiosperme. formata dall'insieme dei petali, costituisce la serie più interna di... Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

