La definizione e la soluzione di: Buon vino veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERLOT

Significato/Curiosita : Buon vino veneto

Ambito agrario. spesso questa ricorrenza è legata alla prima spillatura del vino novello. in belgio, i bambini girano per le strade della città cantando canzoni... Il Merlot è un vitigno a bacca nera, il cui nome deriva dalla particolare predilezione che ha il merlo per le sue bacche; originario della Gironda ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Buon vino veneto : buon; vino; veneto; Se è vecchia fa buon brodo; Non basato su un buon ragionamento; Fa buon sangue; Salvo buon Fine; Felice di buon umore; Che hanno un buon gusto; vino bianco del Piemonte; Un colore del vino ; vino rosso Doc pugliese; Si usa per conoscere il peso specifico del vino ; La città nel Siracusano del vino Nero; Pregiato vino rosso; Gustoso formaggio veneto ; Città del veneto sul Sile; Con i risi in un piatto veneto ; Foto 2 Una gita a 4777 veneto |; La meta della gita 4777 veneto ; Foto 5 Una gita a 4777 veneto |;

Cerca altre Definizioni