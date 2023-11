La definizione e la soluzione di: Bloccata per la frattura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGESSATA

Significato/Curiosita : Bloccata per la frattura

Femorale. l'emorragia venne fortunatamente bloccata da un carabiniere che utilizzò la propria cintura per stringere la gamba. nei primi mesi del 1979, a roma... Don't Say a Word è un film del 2001 diretto da Gary Fleder, basato sull'omonimo romanzo di Andrew Klavan con protagonista Michael Douglas.

