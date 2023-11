La definizione e la soluzione di: Il Bertolucci regista de L ultimo imperatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BERNARDO

Significato/Curiosita : Il bertolucci regista de l ultimo imperatore

Essere imperatore» (aisin-gioro pu yi a mr. johnston) l'ultimo imperatore (the last emperor) è un film del 1987 diretto da bernardo bertolucci. il soggetto... Bernardo è un nome proprio di persona italiano maschile.

Altre risposte alla domanda : Il Bertolucci regista de L ultimo imperatore : bertolucci; regista; ultimo; imperatore; Un film di Bernardo bertolucci La del ragno; Così era il tango di bertolucci ; Film di bertolucci del 1976 con Robert De Niro; La vita di un film di Giuseppe bertolucci del 1987; L attrice protagonista di Io e te di bertolucci ; Concittadini di Bernardo bertolucci ; Il Luchino famoso regista ; regista : J Pakula; Iniziali del regista Wilder; Spike il regista del film BlackkKlansman; Dario noto regista ; James il regista del film Titanic; Il monaco che influenzò l ultimo zar; È l ultimo Paese ad essere entrato nell eurozona; L ultimo per gli Inglesi; Lo si gioca per ultimo ; Il casato dell ultimo zar; Diresse il film Fino all ultimo respiro; L arciduca d Austria che divenne imperatore del Messico; L imperatore che Diocleziano volle al suo fianco; Fu il terzo imperatore romano; Fu imperatore romano dal 138 al 161; L imperatore di un Arco vicino al Colosseo; Crudele imperatore romano;

