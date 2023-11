La definizione e la soluzione di: Avvicinato per lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTATTATO

Significato/Curiosita : Avvicinato per lavoro

Frontiera del west, colorado springs, per fondare il proprio ambulatorio. oltre al pregiudizio circa lo svolgimento del lavoro di medico da parte di una donna... I termini tribù mai contattate o incontattate indicano quei popoli indigeni che non hanno contatti con la civiltà globalizzata. Esempi di queste ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

