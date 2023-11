La definizione e la soluzione di: Artiste che usano il mazzuolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCULTRICI

Significato/Curiosita : Artiste che usano il mazzuolo

Piccolo mazzuolo di legno arrotondato ad entrambe le estremità, che il suonatore tiene tra pollice ed indice. il timbro del bodhrán è grave e trova il suo... La scultura è l'arte di dare forma ad un oggetto partendo da un materiale grezzo o assemblando tra loro differenti materiali. È detto scultura anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Artiste che usano il mazzuolo : artiste; usano; mazzuolo; artiste del pennello; artiste che dipingono quadri; artiste che si esibiscono senza partner; artiste come Veronica Peparini o Pina Bausch; Si usano solo con le onde; La usano i muratori per fare gli archi; Le usano sempre meno fumatori; Si usano in tanti giochi da tavolo; La usano medici e sarti; usano il flash; Piccola costellazione con scalpello e mazzuolo ; Lavorata con scalpello e mazzuolo ;

Cerca altre Definizioni