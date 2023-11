La definizione e la soluzione di: Arde sull altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERO

Significato/Curiosita : Arde sull altare

Centrale del vittoriano. di fronte alla tomba sono posti due bracieri in cui arde una fiamma perenne; alla base di ognuno dei bracieri è posta una targa che... Nella liturgia della Chiesa cattolica il cero pasquale è un cero che viene acceso all'inizio della solenne Veglia pasquale, e simboleggia la luce di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Arde sull altare : arde; altare; Catasta di legno che arde ; Lo e il lume che non arde ; arde per i mattoni; arde in cucina; arde nel caminetto; arde nel camino; Illumina l altare ; Nelle chiese è dietro l altare maggiore; Stanno dietro l altare maggiore; L immagine sull altare del pope; altare per gli dei; In chiesa zona dove e è spesso l altare maggiore;

Cerca altre Definizioni