La definizione e la soluzione di: Appiano l Inter vi effettua ritiri e allenamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENTILE

Significato/Curiosita : Appiano l inter vi effettua ritiri e allenamenti

Fusano; nel 1974, invece, vi fu la rifinitura degli allenamenti in precedenza svolti nel centro sportivo dell'inter ad appiano gentile. negli anni settanta... Antroponimi Gentile – nome proprio di persona italiano Gentile – cognome di lingua italianaPersone Benedetto Gentile Pevere (1490-1555) – 55º doge ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

