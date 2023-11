La definizione e la soluzione di: Un animale che non vive in Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANGURO

Citò (tutius europae) in una delle lettere al papa gregorio magno . anche il monaco isidoro pacensis usò il termine per indicare i soldati che sotto la guida... Canguro è un nome comune con cui si indicano alcune delle circa 60 specie della famiglia dei macropodidi (ordine dei diprotodonti). Le più comuni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un animale che non vive in Europa : animale; vive; europa; Un animale da savane; animale acquatico simile all anguilla; animale proverbialmente candido; Popolazione animale che si adatta all ambiente; animale da cortile; L animale che fa da banderuola sui campanili; vive in banchi; vive in piena solitudine e contemplazione; vive in contemplazione; vive da solo e senza legami sentimentali; vive di saccheggi e ruberie; Lo ha diretto Carlo Verdone: Si vive una volta; Il porto da cui Colombo lasciò l europa ; Quelli Bassi si trovano in europa ; Il dittongo dell europa ; Può causare una procedura dell europa ; Che riguarda la penisola più ad est in europa ; Relative a un grande fiume dell europa orientale;

