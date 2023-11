La definizione e la soluzione di: Lo è l amore platonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CASTO

Significato/Curiosita : Lo e l amore platonico

amore platonico è un modo usuale di definire una forma di amore priva della dimensione passionale (romantica) e sessuale. infatti platone considera l'attrazione... Immanuel Casto, pseudonimo di Manuel Cuni (Alzano Lombardo, 16 settembre 1983), è un cantautore, autore di giochi e attivista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è l amore platonico : amore; platonico; Il poeta del canzoniere d amore Endimione; Si uccide per amore di Calaf; Cameron ne L amore non va in vacanza; Il filosofo greco dell amore ideale; Al gentil rempaira sempre amore : verso di Guido Guinizelli; Sentimento di devoto amore ; La grotta... nel mito platonico ; L artefice... platonico ;

Cerca altre Definizioni