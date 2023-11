La definizione e la soluzione di: Si alza secondo la luna ma non è il tipo stravagante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAREA

Significato/Curiosita : Si alza secondo la luna ma non e il tipo stravagante

Ufficio. quel giorno gli ho dato la mano dicendogli: "permette". lui si è alzato. gli ho chiesto: "ma perché si alza". e bianchi-fantozzi: "credevo che... La marea è un fenomeno oceanico costituito da ampie masse d'acqua (oceani, mari e grandi laghi) che si innalzano (flusso, alta marea) e abbassano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

