La definizione e la soluzione di: L ha allenato Mourinho. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L ha allenato mourinho

José mário dos santos mourinho félix, noto semplicemente come josé mourinho (ipa: [u'z mo'iu]; setúbal, 26 gennaio 1963), è un allenatore di calcio... Il termine real (in italiano contrazione di "reale", "regale") può assumere diversi significati in diverse lingue: