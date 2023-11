La definizione e la soluzione di: Alla centrale nucleare di Cernobyl ha luogo un disastroso incidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : 1986

Significato/Curiosita : Alla centrale nucleare di cernobyl ha luogo un disastroso incidente

Disastro di cernobyl' fu un incidente nucleare avvenuto in unione sovietica alle ore 1:23 utc+4 del 26 aprile 1986 nel reattore numero 4 della centrale nucleare... Il 1986 (MCMLXXXVI in numeri romani) è un anno del XX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

