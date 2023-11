La definizione e la soluzione di: È d aiuto nelle conferenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : LAVAGNA LUMINOSA

Significato/Curiosita : E d aiuto nelle conferenze

L'unione sovietica, franklin d. roosevelt, per gli stati uniti d'america, e winston churchill per il regno unito. la conferenza era identificata nei documenti... Alberto Manzi (Roma, 3 novembre 1924 – Pitigliano, 4 dicembre 1997) è stato un docente, pedagogista e scrittore italiano, noto principalmente per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È d aiuto nelle conferenze : aiuto; nelle; conferenze; È di aiuto ai non vedenti; Un aiuto morale; Mutano l aiuto in abuso; È d aiuto ai neo-genitori; Un aiuto per John; È d aiuto al poetucolo; Le insidiose fenditure nelle rocce; Sono lunghi nelle scarpe da tennis; Una scritta nelle toilette; Il veleno contenuto nelle patate; Equivalenza nelle dosi; Sostano nelle oasi; Tiene le conferenze ; Le conferenze a cui si convocano i giornalisti; Tengono conferenze ; Una serie di conferenze ; Vi si tengono conferenze ;

Cerca altre Definizioni