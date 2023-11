La definizione e la soluzione di: Adatti per spremute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUCCOSI

Significato/Curiosita : Adatti per spremute

Succosi e dunque adatti per spremute. solo in italia più di venti varietà vengono coltivate come frutta da tavola e altrettante per spremuta. comunque, le... Ananas Mill., 1754 è un genere di piante appartenente alla famiglia Bromeliaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

