La definizione e la soluzione di: Vinse il primo Giro d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GANNA

Significato/Curiosita : Vinse il primo giro d italia

Isbn 978-88-6857-156-6. (en) ian thomson, primo levi, londra, hutchinson, 2002, isbn 9780091883218. olocausto in italia antifascismo in italia campo di concentramento di... Filippo Ganna (Verbania, 25 luglio 1996) è un ciclista su strada e pistard italiano che corre per il team Ineos Grenadiers. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vinse il primo Giro d Italia : vinse; primo; giro; italia; vinse e morì a Trafalgar; vinse a Trafalgar; Sebastian : vinse due ori olimpici nei 1500 m; Nelson: vinse l apartheid; Francis : vinse l Oscar per le musiche di Love Story; vinse e perì a Trafalgar; primo principio; Il primo tra i pari; Fu il primo re di Troia; Il primo rappresentativo della cucina meneghina; primo pugile del passato; Lamberto ex primo Ministro; Si può usare per prendere sottilmente in giro ; Va in giro con cane e fucile; Gara a tempo prevista nel giro d Italia; Spettava all ultimo in classifica del giro d ltalia; Manda in giro molti Tedeschi; Precede la prima tappa del giro ciclistico; L italia s è cinta di quello di Scipio; Sancì l annessione dell Urbe al Regno d italia ; La Patrona d italia ; Una zona dell italia spesso citata dal meteo; Le Due di uno storico Stato dell italia risorgimentale; Fernanda: fece conoscere in italia le opere di Kerouac;

Cerca altre Definizioni