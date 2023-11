La definizione e la soluzione di: Si utilizza nella produzione del vetro per abbassarne la temperatura di fusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : OSSIDO DI SODIO

Significato/Curiosita : Si utilizza nella produzione del vetro per abbassarne la temperatura di fusione

Diverse tradizioni di produzione. lo stesso argomento in dettaglio: argilla. la temperatura di cottura dell'argilla è in funzione del tenore di allumina in essa... L'ossido di sodio è un composto chimico che ha formula Na2O, in condizioni normali si presenta come un solido cristallino di colore bianco. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

