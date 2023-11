La definizione e la soluzione di: Uno sport tradizionale della Valle d Aosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TSAN

Significato/Curiosita : Uno sport tradizionale della valle d aosta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi valle d'aosta (disambigua). la valle d'aosta (vallée d'aoste in francese, val d'outa in francoprovenzale... Lo tsan (variante ortografica, tzan) è un antico e popolare sport di squadra valdostano che ricorda vagamente il baseball e l'oina romena. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

