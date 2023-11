La definizione e la soluzione di: È unita all Ucraina dall istmo di Perekop. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRIMEA

Significato/Curiosita : E unita all ucraina dall istmo di perekop

Krym, in tataro di crimea: qirim) è la più grande penisola affacciata sul mar nero ed è collegata alla terraferma solo dall'istmo di perekop, che la unisce... La Crimea (in ucraino , Krym, in russo , Krym, in tataro di Crimea: Qirim) è la più grande penisola affacciata sul mar Nero ed è collegata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È unita all Ucraina dall istmo di Perekop : unita; ucraina; dall; istmo; perekop; È unita a Jaffa; È unita alla Bosnia; Fu unita alla Castiglia |; La regione che è unita all Emilia; Fu unita alla Castiglia; Le staffe dell unita esterna del condizionatore; Lungo fiume dell ucraina ; È tra la Romania e l ucraina ; La Milla attrice e modella d origine ucraina ; Tra la Germania e l ucraina ; Tra Romania e ucraina ; Casa d auto ucraina ; Immatricolati dall ACl; Segnato in viso dall età; Il viaggio negli Usa dall Atlantico al Pacifico; Un missile lanciato dall alto; Venne scacciata dall Olimpo; Ci dividono dall Austria; Città greca sull istmo omonimo; Noto istmo della Crimea; Vanno dall istmo di Panama a capo Horn; Progettò il taglio dell istmo di Suez;

Cerca altre Definizioni