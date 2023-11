La definizione e la soluzione di: Una telefonata fuori distretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INTERURBANA

Significato/Curiosita : Una telefonata fuori distretto

distretto di polizia è stata una serie televisiva italiana, andata in onda in prima visione su canale 5 dal 26 settembre 2000 fino al 15 gennaio 2012.... I tram interurbani, o tram extraurbani, sono una particolare variante di tram adatta a un servizio più pesante dovendo in genere collegare tra loro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una telefonata fuori distretto : telefonata; fuori; distretto; telefonata ; Annuncia che c è una telefonata in attesa; La fa chi non si è fatto vivo ma non è la telefonata ; Profondamente fuori dalla regola; Estrarre tirare fuori ; Un tipo di musica pop fuori dagli schemi; Fanno tornare in gara chi pensava d esserne fuori ; Vivono fuori dalla civiltà; Tavole fuori testo; Un distretto della città; Il Giorgio che recitò in distretto di polizia; Dà il nome a un distretto del Canton Ticino; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli; Comune del Canton Vallese nel distretto di Briga; La Claudia che ha recitato in distretto di Polizia;

Cerca altre Definizioni