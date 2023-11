La definizione e la soluzione di: Una pericolosa esposizione a intense sorgenti luminose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COLPO DI LUCE

Significato/Curiosita : Una pericolosa esposizione a intense sorgenti luminose

Compongono le cellule, portandole a sviluppare mutazioni genetiche o addirittura alla morte. sulla terra possiamo osservare sorgenti naturali di raggi gamma sia... In narrativa, un colpo di scena è una svolta improvvisa nello sviluppo della trama, usata per stupire il lettore o per mantenerne vivo l'interesse. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

