La definizione e la soluzione di: Trarre origine, derivare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIPENDERE

Significato/Curiosita : Trarre origine derivare

Del tempo, ritenevano che la storia si ripetesse e quindi l'uomo potesse trarre dagli esempi del passato una lezione su come comportarsi in analoghe circostanze... Andreas Müller (Singen, 2 giugno 1996) è un ballerino italiano con cittadinanza tedesca vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Trarre origine, derivare : trarre; origine; derivare; trarre come guadagno; trarre raccogliere; Si guardano e si studiano per trarre gli oroscopi; Può trarre in inganno anche un buon fisionomista; trarre un utile; trarre come deduzione; Un cane da difesa d origine spagnola; Dura roccia di origine vulcanica; Il Big da cui ebbe origine l Universo; Una cittadina di origine etrusca presso Viterbo; Fenomeno di origine nervosa; Danza d origine cubana; Giungere da derivare ; Quello dentale può derivare da carie trascurate;

