La definizione e la soluzione di: Sulle spalle... di molti studenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZAINETTO

Significato/Curiosita : Sulle spalle... di molti studenti

Rappresenterà l'archetipo di universitas scholarium ("università degli studenti") in quanto originatasi per iniziativa degli studenti che si unirono reclutando... Dark Water è un film del 2005 diretto da Walter Salles con Jennifer Connelly, Ariel Gade, John C. Reilly e Tim Roth. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sulle spalle... di molti studenti : sulle; spalle; molti; studenti; Ascoli Piceno sulle auto; Chiusini sulle vie; sulle spalle del gaucho; Rovigo sulle targhe; Salerno sulle targhe; Si mette sulle spalle; Sulle spalle del gaucho; Si mette sulle spalle ; Il telo sulle spalle del prete; Entra in acqua con le bombole sulle spalle ; Indumento che copre le spalle ; Il gesto atletico che consente di segnare un gol con le spalle alla porta; Lo hanno molti forni a microonde; Scrisse molti successi con Lennon; Se dilaga molti si ammalano; Fioriscono su molti davanzali; Il tasto di arresto su molti apparecchi; La linguetta di molti strumenti a fiato; Gli studenti delle scuole elementari; Un veicolo pieno di studenti ; Lavora tra gli studenti ; Servono agli studenti per ricordarsi i compiti; Ambienti per studenti ; La saltano gli studenti svogliati;

