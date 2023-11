La definizione e la soluzione di: Strumenti musicali dal suono angelico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARPE

Significato/Curiosita : Strumenti musicali dal suono angelico

Un'altra ne fa derivare il nome da traduzioni erronee di corno angelico, dato che lunghi strumenti a fiato erano spesso rappresentati in bocca ad angeli suonatori... L'arpa (dal latino tardo harpa, di origine germanica) è uno strumento musicale pizzicato. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

