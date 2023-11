La definizione e la soluzione di: Stradina di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENTIERO

Significato/Curiosita : Stradina di campagna

Qualità di inviato di radio radicale per documentare la guerra in cecenia. il suo corpo venne ritrovato, con segni di tortura, ai bordi di una stradina di campagna... Il sentiero è una via stretta, generalmente di larghezza non superiore a 2,50 metri, a fondo naturale e tracciato dal frequente passaggio di uomini e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Stradina di campagna : stradina; campagna; stradina campestre per passeggiare; Una stradina ; Una passeggiata in campagna ; Deposito in campagna ; Un insistente campagna pubblicitaria; Un auto per la città e per la campagna ; Sono in mezzo alla campagna ; Spazio aperto interno a ville e case di campagna ;

