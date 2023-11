La definizione e la soluzione di: Lo stesso che coetanei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo stesso che coetanei

Comunicare in maniera efficace e adeguata sia con i coetanei, sia con gli adulti. il gioco permette, inoltre, lo scambio immediato di cultura, informazioni e... Arevelk in lingua armena (trad. Oriente) fu un quotidiano in lingua armena, fondato nel 1884 a Costantinopoli fondato da Arpiar Arpiaryan. Fu ...