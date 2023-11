La definizione e la soluzione di: Sostiene l alberatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SARTIAME

Significato/Curiosita : Sostiene l alberatura

Seconda delle differenti combinazioni utilizzate nell'unità di campo tra alberature, seminativi e allevamenti, vengono distinti ulteriori termini specifici... La sàrtia è la cima, o il cavo, utilizzata nelle imbarcazioni a vela per sorreggere l'albero (o gli alberi, a seconda del piano velico della barca). ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

