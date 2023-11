La definizione e la soluzione di: La situazione della squadra che ha avuto un proprio giocatore espulso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : INFERIORITÀ NUMERICA

Significato/Curiosita : La situazione della squadra che ha avuto un proprio giocatore espulso

Di un compagno di squadra. solo nei casi in cui ad un giocatore vengano assegnati 5 falli (6 in nba) o venga espulso egli non può più giocare la partita... La battaglia di Adrianopoli fu combattuta il 3 luglio 324 tra l'esercito romano dell'augusto d'Oriente Licinio e l'esercito del suo collega ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La situazione della squadra che ha avuto un proprio giocatore espulso : situazione; squadra; avuto; proprio; giocatore; espulso; situazione di contrasto; La sensazione di aver già vissuto una situazione ; situazione difficile; Cambiare la situazione a proprio favore; Misura la situazione economica d una famiglia sigla; Lo è la situazione equivalente indicata dall ISEE; squadra di calcio bianconera; Il regista della squadra di pallavolo; Sigla della squadra di calcio Paris SaintGermain; squadra avversaria del Milan nel derby di Milano; squadra di calcio di Madrid; La squadra allenata da Luciano Spalletti; La Minnelli che ha avuto l Oscar per Cabaret; Hanno avuto un ordine; Non ha mai avuto condanne; Ha avuto a capo il grande Lama sigla; Che ha avuto luogo; Che ha avuto lo stesso valore; Si rende al proprio interlocutore; Edipo uccise il proprio ; Ogni galantuomo tiene al proprio ; proprio in questo luogo; Si festeggia proprio a mezzanotte; Lo stile proprio d un artista; La rete che nessun giocatore vorrebbe segnare; Tesserare un giocatore ; Il giocatore detto centro nel basket; Le previsioni del giocatore d azzardo; Può accadere al giocatore ; Il celebre giocatore che era detto il re del calcio; espulso , radiato;

Cerca altre Definizioni