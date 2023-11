La definizione e la soluzione di: Lo scrittore latino autore de L asino d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APULEIO

Significato/Curiosita : Lo scrittore latino autore de l asino d oro

Secolo d.c. è anche noto con il titolo l'asino d'oro (asinus aureus), con il quale viene citato da sant'agostino nel de civitate dei (xvlll, 18). è uno dei... Lucio Apulèio Madaurense (in latino: Lucius Apuleius Madaurensis oppure Lucius Appuleius Madaurensis; Madaura, 125 circa – Cartagine, post 170), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

