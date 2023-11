La definizione e la soluzione di: Scorre in America del Sud. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIO PARANÀ

Significato/Curiosita : Scorre in america del sud

Dal 1823 al 1840, vedi repubblica federale del centro america. questa voce o sezione sull'argomento america non cita le fonti necessarie o quelle presenti... Il Paranà (in spagnolo: Río Paraná, in guaranì: Ysyry Parana, in portoghese: Rio Paraná) è un fiume del Sud America che attraversa il Brasile, il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

