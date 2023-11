La definizione e la soluzione di: Sala destinata ai concerti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUDITORIO

Salò, ritenuto l'inventore del moderno violino, è una grande sala destinata ai concerti da camera. qui in particolari occasioni suonava il quartetto del... L'auditorio di Tenerife "Adán Martín" venne progettato dall'architetto Santiago Calatrava. È situato sul viale della Costituzione della capitale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sala destinata ai concerti : sala; destinata; concerti; Si formano in sala da ballo; Una sala per i giornalisti; Restare in sala d attesa; Larga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lusso; Antica e bassa credenza da sala da pranzo; Una sala da ballo; destinata a un dato uso; La stanza destinata a chi aspetta; Una stanza destinata a uno scambio di chiacchiere; Parte del porto destinata all approdo; Stanziata, destinata , come una risorsa; destinata a lui o a lei; Ospita affollati concerti live a Roma; Prolungano i concerti ; Sono maxi ai concerti e nelle piazze; Accomuna concerti e show televisivi; Coinvolgenti come certi concerti live; Suona in dischi e concerti senza essere nella band;

