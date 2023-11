La definizione e la soluzione di: Relative all Africa nord-occidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAGREBINE

Significato/Curiosita : Relative all africa nord-occidentale

Conferenza dell'africa occidentale o conferenza sul congo (in tedesco: kongokonferenz), regolò il commercio europeo in africa centro-occidentale nelle aree... Il Maghreb, anche italianizzato in Magreb, (in berbero: , Tamaza; in arabo , al-Maghrib, "luogo del tramonto") costituisce l'area ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

