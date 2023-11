La definizione e la soluzione di: Quello come Miglior film di quest anno l ha vinto la pellicola CODA - I segni del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSCAR

Significato/Curiosita : Quello come miglior film di quest anno l ha vinto la pellicola coda - i segni del cuore

Eliminatorio di coppa italia, fu vinto nuovamente dalla lazio (3-2), mentre quello del ritorno, il quarto della stagione, finì in pareggio (1-1). quest'ultima... L'Academy Award, conosciuto anche come premio Oscar o semplicemente Oscar, è il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, giacché ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

