La definizione e la soluzione di: Punto vendita che offre prodotti a basso prezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISCOUNT

Significato/Curiosita : Punto vendita che offre prodotti a basso prezzo

Distribuzione organizzata (gdo). si tratta di un punto vendita al dettaglio a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie tra i 500 m²... Il discount (abbreviazione dell'inglese discount store) rappresenta un tipo di operatore della grande distribuzione organizzata (GDO). Si tratta di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

