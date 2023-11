La definizione e la soluzione di: Lo professa chi è contrario a ingerenze del potere ecclesiastico in politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ANTICLERICALISMO

Significato/Curiosita : Lo professa chi e contrario a ingerenze del potere ecclesiastico in politica

Istituzioni ecclesiastiche fossero fortemente influenzate dal potere laico dei carolingi, esse erano comunque protette dalle ingerenze dei nobili locali e poterono... L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

