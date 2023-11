La definizione e la soluzione di: Produrre... sauvignon o barolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : VINIFICARE

Significato/Curiosita : Produrre... sauvignon o barolo

Di siena. il brunello di montalcino può essere considerato, insieme al barolo, il vino rosso italiano dotato di maggiore longevità. sangiovese 100%. brunello... Verduno (Vërdun in piemontese) è un comune italiano di 573 abitanti della provincia di Cuneo in Piemonte. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

